Uomini e Donne, oggi venerdì 19 marzo va in onda: le anticipazioni

Dopo lo stop di ieri, oggi torna Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi non è andata in onda giovedì per commemorare le vittime del Covid, a cui ieri è stata dedicata una giornata nazionale. Oggi però la trasmissione di Maria De Filippi torna in onda per chiudere al meglio la settimana.

Secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, infatti, la puntata odierna, venerdì 19 marzo, sarà un mix di Trono Over e Trono Classico. L’appuntamento dovrebbe aprirsi con Gemma Galgani. La dama torinese, dopo la sfilata dei giorni precedenti, ammetterà di sentirsi solo dopo la fine della frequentazione con Cataldo.

Così la dama scriverà a Maurizio Giaroni, con cui nelle passate settimane ha iniziato una conoscenza: il cavaliere le risponderà immediatamente e i due riprenderanno la frequentazione scatenando, però, le proteste di Tina e Gianni, che accuseranno l’uomo di aver accettato l’invito di Gemma solo per notorietà.

Nella puntata di oggi dovrebbe fare il suo ritorno in studio anche Nicola Vivarelli, che non rientrerà però in studio per Gemma. Poi si passerà al Trono Classico: Samantha Curcio continua a conoscere il cavaliere Gero natale, che però, sorprendendo tutti, decide di lasciare lo studio perché non si sente più di continuare il percorso che aveva intrapreso.