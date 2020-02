Uomini e Donne, oggi venerdì 28 febbraio c’è il Trono Over: le anticipazioni

Dopo il lunedì dedicato al Trono Classico, il resto della settimana di Uomini e Donne è stato dedicato al Trono Over. Anche oggi venerdì 28 febbraio, infatti, la trasmissione condotta da Maria de Filippi sarà incentrata su dame e cavalieri, pronti a regalare nuove sorprese e colpi di scena ai milioni di telespettatori che ogni giorno seguono il dating show di Canale 5.

La settimana di Trono over di Uomini e Donne è stata caratterizzata, come spesso accade, da diverse novità. Questa volta anche inaspettati ritorni l’hanno fatta da padrone, come quelli degli ex di Gemma Galagani, riportati in studio da Tina Cipollari, che ha voluto lanciare una frecciata alla dama torinese. Per quanto riguarda oggi scopriamo quali sono le anticipazioni.

Dame in passerella

La puntata di oggi venerdì 28 febbraio del Trono Over di Uomini e Donne potrebbe essere caratterizzata dalla sfilata delle dame, che daranno sfoggio della loro eleganza sulla passerella di uomini e Donne, da sempre portatrice di sguardi fugaci e battibecchi nata dalla necessità di aggiudicare un voto alla performance.

Nella puntata di oggi, dopo la rottura con Olga, potrebbe tornare protagonista anche Romolo, alla ricerca dell’anima gemella. Così come Valentina, nuova arrivata che attirato fin da subito le attenzioni di diversi cavalieri, tra cui Armando incarnato, che non ha perso occasione di parlarle confessandole il suo interesse.