Uomini e Donne on va in onda oggi lunedì 7 dicembre: il motivo

Uomini e Donne on va in onda oggi lunedì 7 dicembre: il...

Cosa succede oggi, lunedì 7 dicembre, a Uomini e Donne? Già, la domanda è sempre la stessa. Ma stavolta c’è una brutta sorpresa per i fan della trasmissione di Maria De Filippi. Uomini e Donne oggi non va in onda. Al suo posto Mediaset ha deciso di mandare in onda su canale 5 in film visione tv dal titolo “Christmas at the Palace”.

Come mai quindi oggi Uomini e Donne non va in onda? Niente di definitivo sia chiaro. La scelta di sospendere il dating show è rinnovata come ogni anno per il periodo natalizio. Maria De Filippi e i protagonisti della sua trasmissione si prenderanno infatti un po’ di vacanza per Natale per tornare poi dopo Capodanno.

Bisognerà quindi attendere alcune settimane per vedere come proseguiranno le storie dei protagonisti del programma. Gemma divisa tra Biagio e Maurizio, Davide alle prese con le sue corteggiatrici, Gianluca alla ricerca della donna giusta; Sophie sempre più orientata verso una scelta.

Oggi Uomini e Donne non va in onda, ma è pronta a tornare dopo le feste di Natale per riprendere il discorso interrotto con tutti i suoi protagonisti.