Uomini e Donne over, chi è Pamela Barretta: età e vita privata della dama

Il trono over di Uomini e Donne continua a raccontare le storie di dame e cavalieri alla ricerca dell’anima gemella. Nel corso degli anni si sono succeduti uomini e donne capaci di trovare l’amore della vita o di realizzarsi professionalmente grazie alla trasmissione condotta da Maria De Filippi, che ogni giorno cattura l’attenzione di milioni di telespettatori.

Nel corso dell’attuale stagione, quella 2019/20, ha fatto ritorno negli studi Pamela Barretta, vecchia conoscenza del trono over di Uomini e Donne che aveva trovato la persona giusta con cui uscire in Stefano Torrese. La storia tra i due non è evidentemente andata a buon fine, tanto che la dama è tornata a Uomini e Donne per tentare di trovare ancora l’uomo giusto.

Pamela Barretta, altezza e peso

Impossibile notarla, appena fatto il suo ritorno in studio in moti avranno pensato: chi è Pamela Barretta? La dama è nata nel 1984 a Bari, ha quindi 35 anni. La sua bellezza l’ha portata ad essere una delle dame più corteggiate nella precedente edizione, e anche il popolo del web non è rimasto indifferente alla sua avvenenza. Su Instagram, infatti, conta la bellezza di 130mila follower circa.

Pamela Barretta è alta 1 metro e 75 e pesa 65 chili. Un peso forma perfetto per una dama che sicuramente attirerà l’attenzione di molti cavalieri anche dopo il suo ritorno. La dama lavora come guardia giurata ma non è detto prima o poi non le si apriranno le porte del mondo dello spettacolo. Intanto è alla ricerca dell’anima gemella. Ancora una volta.