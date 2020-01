Uomini e Donne over, chi è Valentina M.: età e nome completo della dama che piace ad Erik

Il venerdì di Uomini e Donne si tinge di trono over. Finisce la settimana, ma la trasmissione condotta da Maria De Filippi non finisce mai di stupire, soprattutto per quanto riguarda i colpi di scena. Il trono over era iniziato in modo rilassato con le sfilate di dame e cavalieri, è proseguito in un crescendo di colpi di scena, culminati con il litigio tra Romolo e Olga.

L’uomo accusa la donna di pensare solo ai soldi, poi fa retromarcia e chiede scusa. Intanto è tempo anche di seguire la conoscenza di un’altra coppia, quella formata da Erik e Valentina M. I due si sentono da un po’, e questo fa infuriare Valentina Autiero, con cui Erik aveva avuto un flirt poco tempo prima. Un botta e risposta nel quale Valentina M. emergerà per chiedere spiegazioni al cavaliere. Scopriamo qualcosa in più sulla bella dama mora.

Valentina M., come si chiama e che lavoro fa

Di Valentina M. ancora non si sa molto, anche perché è entrata a fare parte del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne da non molto, ma sicuramente nel corso delle settimane ci sarà modo di approfondire di più sulla sua vita privata. Intanto possiamo dire che il suo nome completo è Valentina Mangini.

Non ha mai reso pubblica la sua età, ma dalle prime indicazioni fornite pare abbia poco più di 40 anni. Ha un profilo Instagram che al momento conta pochi follower, e si definisce una networker e una mamma premurosa. Sappiamo inoltre che è nata e vive a Firenze, città che considera tra le più belle del mondo. Nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne ha avuto modo di approfondire la conoscenza con Gennaro che è naufragata però in fretta. Ora sta conoscendo Erik, in attesa di capire come andranno le cose tra loro.