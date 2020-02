Uomini e Donne over, Ida Platano torna in studio: età e lavoro della fidanzata di Riccardo

Uomini e Donne over, Ida Platano torna in studio: età e lavoro...

Si sposano o si lasciano? È questo il leit motiv che ha accompagnato gli ultimi mesi di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Una delle coppie più chiacchierate del web farà il suo ritorno a Uomini e Donne, dove tutto è nato. I due rientreranno nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi per aggiornare i fan sulla loro storia.

Dopo la proposta di matrimonio avanzata da Riccardo e accettata (con riserva) da Ida, i due stanno attraversando un periodo particolare caratterizzato come al solito da frequenti litigi, che stanno però provando a superare grazie alla forza del loro amore, che non è mai mancato. Scopriamo insieme chi è Ida Platano e cosa ha fatto durante la sua assenza da Uomini e Donne.

Ida Platano, lavoro e Instagram

Ida Platano è ormai famosa per la sua partecipazione prima a Uomini e Donne, poi a Temptation Island, ma qualcuno potrebbe chiedersi cosa abbia fatto nel tempo in cui ha interrotto la sua partecipazione al programma di Uomini e Donne, che le ha portato fama ed amore. Intanto scopriamo chi è Ida Platano.

Ida è nata in Sicilia nel 1982, ha 36 anni e da giovanissima a causa di alcuni problemi famigliari è costretta a lasciare la sua terra per cercare lavoro altrove, in questo caso a Brescia, dove inizia a lavorare. Il distacco prematura dalla famiglia la porta a crescere in fretta e fortificare un carattere spigoloso e focoso.

Ida Platano è una hair stylist, ha un figlio, Samuele, nato quando la donna aveva 30 anni e attualmente sta vivendo con Riccardo Guarnieri, conosciuto a Uomini e Donne. Durante l’assenza dal programma la dama ha continuato a lavorare portando avanti anche le sue collaborazioni su Instagram, sul quale è molto attiva.