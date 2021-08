Uomini e Donne, parla la nuova tronista Andrea Nicole: “Il mio non è un trono transgender”

Lo precisa subito: non chiamatelo trono transgender. Andrea Nicole è la nuova tronista di Uomini e Donne, stop. Il percorso che l’ha portata a essere donna è terminato otto anni fa, fa parte del passato: “Transgender definisce una persona che in fase di transizione, io ho completato il mio percorso otto anni fa. Da otto anni per la legge italiana sono una donna, sul mio documento c’è scritto sesso femminile. Trono transgender fa gola ma vanifica in qualche modo il mio percorso”, ha detto in un’intervista al Fatto Quotidiano.

Dopo settimane di pettegolezzi, voci, sussurri, è stata svelata finalmente l’identità di una delle nuove protagoniste della trasmissione di Maria De Filippi. L’appuntamento per il ritorno in onda è fissato al 13 settembre, sempre su Canale 5 ovviamente. Ma alcune puntate sono state già registrate, così Andrea Nicole ha potuto raccontare l’impatto con la trasmissione.

“I corteggiatori? Le reazioni non sono state così negative, è andata bene. Ho avuto modo di guardare i ragazzi presenti in studio, non ho notato occhi indiscreti. Voglio solo farmi conoscere – ha detto – So che può accadere ma mi importa relativamente, non è nulla di diverso di quanto affrontato quando avevo dodici anni. Se sono sopravvissuta allora posso farlo anche adesso, ho sulle spalle maggiore esperienza. Sono una donna normale che sta affrontando un percorso come gli altri colleghi”.

Poi ha parlato di come i genitori hanno accolto la notizia della sua partecipazione a Uomini e Donne: “Non hanno fatto i salti di gioia. Temono l’impatto di questa esposizione mediatica, le cattiverie che nessun genitore vorrebbe sentire per il proprio figlio. Per anni sono scappata dall’amore. Ho sempre manifestato l’esigenza di appartenere al sesso femminile fin da piccola, mi ricordo che giocavo con mia cugina alle principesse con un vestito della nonna. Negli anni a seguire ho dovuto nascondere questo bisogno, ho dovuto farlo per protezione”.