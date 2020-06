Uomini e Donne, perché non va in onda oggi mercoledì 10 giugno

Uomini e Donne va in vacanza e dà appuntamento ai telespettatori a settembre. Niente paura quindi se oggi, alle 14 e 45 su Canale 5, non vedrete la trasmissione di Maria De Filippi. Perché Uomini e Donne non va in onda? Lo stop era infatti programmato da tempo e nonostante la quarantena che ha impedito la normale messa in onda della trasmissione Mediaset ha deciso di interrompere come ogni anno U e D a giugno.

Ecco spiegato il motivo per cui le ultime due puntate sono state dedicate alle scelte di Giovanna Abate, di Carlo Pietropoli e Sara Amira. Serviva mettere un punto alle frequentazioni iniziate quando il programma era ancora diviso in Trono Over e Trono Classico. Distinzione che dopo il lockdown si è assottigliata fino ad arrivare a fondersi.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne?

L’estate di Canale 5 sarà come sempre orfana di uno dei programmi più seguiti, ma non per questo Mediaset lascerà gli appassionati senza prodotti di qualità in quella fascia oraria. Alle 14 e 45, infatti, verrà proposta la serie Daydreamer, le Ali del sogno, una produzione turca con protagonista l’affascinante Can Yaman.

Uomini e Donne ha già il suo sostituto. Per chi proprio non riuscisse a stare senza la sua trasmissione preferita e soprattutto senza sapere come procedono le storie dei protagonisti, può sempre seguirli sui propri profili social. Ed è probabile, inoltre, che Witty Tv inserirà dei video incentrati proprio sulla trasmissione di Uomini e Donne.