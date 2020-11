Uomini e Donne, perché Tina Cipollari non è presente in studio: il motivo

Uomini e Donne, perché Tina Cipollari non è presente in studio: il...

In molti se lo chiederanno guardando le ultime puntate di Uomini e Donne: perché Tina Cipollari non è in studio? Niente di grave, meglio chiarirlo. La storica opinionista della trasmissione condotta da Maria de Filippi è infatti in isolamento fiduciario, come riportano le informazioni del Vicolo delle news.

Tina non ha contratto il Covid, ma sta osservando un periodo di isolamento perché è stata a contatto con un positivo. Scopo precauzionale quindi. Di questi tempi, si sa, è meglio essere previdenti e prevenire ogni possibile guaio.

Ma nonostante questo non mancherà di certo la comicità e l’irriverenza di Tina Cipollari, che anche da casa saprà far sentire le suo opinioni. Espresse spesso sopra le righe. Ma è proprio questo che ha reso unica l’opinionista ormai immagine simbolo di Uomini e Donne.