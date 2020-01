Uomini e Donne, qual è la scelta di Giulio? Le anticipazioni di oggi 20 gennaio

Uomini e Donne torna puntuale come ogni lunedì e in questo caso lo fa con una puntata speciale dedicata al trono classico. Già, perché oggi durante la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi andrà in scena la scelta di Giulio Raselli, tronista in cerca dell’anima gemella che potrebbe trovare tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate.

Sono infatti le due giovani le pretendenti al cuore dl tronista, combattuto tra due ragazze così diverse ma che comunque hanno saputo incuriosirlo ed attrarlo, al punto che ha passato l’ultima parte del trono solo con loro. La scelta verrà svelata solamente oggi perché Maria, come già fatto in precedenza, ha deciso di mandare in diretta la puntata odierna per evitare spoiler.

Giulio Raselli, chi sceglie

Ancora incerto quindi il nome della scelta di Giulio Raselli, ma è comunque possibile azzardare un pronostico in relazione alle ultime puntate nella trasmissione. Nell’ultimo periodo, infatti, il tronista è sembrato molto più vicino a Giulia D’Urso, con cui è andata a trovare i genitori di lei in Puglia. In una bella esterna culminata con baci appassionati e parole tenere.

Di contro il rapporto con Giovanna Abate sembra essersi invece rovinato, proprio a causa delle attenzioni che il tronista ha riservato a Giulia. L’ultima esterna tra Giulio e Giovanna sembrava aver messo tutto in chiaro, ma durante la puntata poi la corteggiatrice si è scagliata nuovamente contro il tronista. Difficile capire quindi quale sarà la sua scelta, anche se l’andamento delle ultime puntate potrebbe far protendere verso Giulia D’Urso.