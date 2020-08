Uomini e Donne, quando inizia la nuova stagione 2020/2021: le novità

Ecco settembre, ecco quindi il nuovo palinsesto televisivo. Cambia la stagione, tornano i programmi più amati. Tra questi ovviamente Uomini e Donne, che aveva chiuso la stagione invernale con diverse novità pur di tornare in onda in tempo di emergenza. Nonostante le evidenti difficoltà la trasmissione ha registrato come al solito ottimi ascolti.

Arrivati a questo punto, con settembre ormai alle porte, la domanda è sulla bocca di tutti gli appassionati: quando inizia Uomini e Donne? La stagione 2020/2021 è ormai prossima alla messa in onda. Il programma di Maria De Filippi tornerà infatti su Canale 5, sempre allo stesso orario (14 e 45), a partire dal prossimo 7 settembre. Lunedì Uomini e Donne tornerà quindi regolarmente in onda.

Uomini e Donne, cosa cambia

Uomini e Donne si adeguerà alle restrizioni anti-Covid, e per questo ha rinnovato il suo studio che apparirà molto diverso. Sarà più ampio e contornato da due passerelle laterali, così da permettere il distanziamento. Questa la novità già trapelata, per le altre bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Già usciti i nomi dei primi due tronisti: si tratta di Davide Donadei e Gianluca De Matteis. Il primo di 25 anni, il secondo 30. Novità anche per quanto riguarda Gemma Galgani, una delle dame più amate del programma. La donna infatti dovrebbe arrivare alla prima puntata con un nuovo cavaliere. Chi sarà? Ancora non ci sono indizi in merito. Lunedì 7 settembre arriveranno le prime risposte.