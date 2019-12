Uomini e Donne, quando torna in onda dopo le feste: la data è fissata per il 7 gennaio

Uomini e Donne, quando torna in onda dopo le feste: la data...

Quando torna Uomini e Donne? Probabilmente ve lo sarete chiesti in questi giorni, quando mettendo su Canale 5 alle 14 e 45 circa vi siete trovati dinanzi ad un film natalizio o ad un altro programma in cui non spiccava la faccia rassicurante di Maria De Filippi, perfetta padrona di casa del dating show più famoso d’Italia.

Già, perché anche l’amore o la ricerca di esso è andato in vacanza. Nelle ultime settimane infatti Uomini e Donne si è preso una pausa dalla televisione lasciando spazio a programma inerenti alle festività natalizie, che nel mese di dicembre assumono il monopolio della televisione italiana. Niente paura però, il programma condotto da Maria De Filippi tornerà presto.

Uomini e Donne, quando torna in TV

La data del ritorno su Canale 5, sempre alla stessa ora ovviamente, è fissata per martedì 7 gennaio, quindi il giorno dopo l’Epifania. E’ molto probabile però che le registrazioni siano andate avanti anche durante le festività, per recuperare un po’ di terreno e avvantaggiarsi in vista di un 2020 che si preannuncia ricco di novità e sorprese.

Non è un mistero infatti che il trono classico sia un po’ indietro rispetto alle previsioni, motivo per cui le registrazioni andate in scena questi giorni potrebbero aver coinvolto soprattutto le storie amorose dei più giovani, che appassionano moltissimo, ma mai quanto quelle degli over.

C’è curiosità infatti nello scoprire come sta Gemma Galgani, dopo che la conoscenza con Juan Luis non è andata bene. Eric (QUI la sua storia) e Valentina continueranno a frequentarsi?Sono tante le domande a cui il 2020 darà risposte. Tanta carne al fuoco per una nuova stagione che si preannuncia scoppiettante. Ancora qualche giorno poi Uomini e Donne tornerà con ancora più sorprese di prima.