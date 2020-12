Uomini e Donne, quando torna in Tv dopo le vacanze di natale: la possibile data

Anche Uomini e Donne è andato in vacanza per le feste di natale, ma i fan richiedono già il suo ritorno a gran voce. Lo stop del programma di Maria de Filippi era inizialmente previsto per il 18 dicembre, ma gli ascolti in ascesa hanno spinto la rete a posticiparlo al 22 dello stesso mese. In molti però ora si stanno chiedendo quando tornerà il dating show.

La trasmissione di Maria de Filippi è dii certo una delle più seguite dell’intero palinsesto Mediaset, per questo gli autori staranno lavorando alacremente anche durante queste feste natalizie per dare al pubblico il miglior prodotto possibile in vista della seconda parte della stagione, che si aprirà, presumibilmente, con le scelte dei tronisti.

La data di ripresa della trasmissione non è ancora stata ufficializzata. La più probabile, al momento, è quella dell’11 gennaio. Nel frattempo però i lavori per la trasmissione non sono mai cessati. In questi giorni, infatti, sono in corso le registrazioni delle puntate che vedremo nelle prossime settimane su Canale 5.