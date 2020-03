Uomini e Donne, quando torna? L’indizio dell’autrice Raffaella Mennoia

Quando torna Uomini e Donne? Domanda ricorrente in questo periodo, soprattutto tra i fan che ogni giorno seguivano con passione la trasmissione condotta da Maria de Filippi. Milioni di persone rimaste orfane del loro programma preferito a causa delle restrizioni imposte per arginare la diffusione del coronavirus nel nostro paese.

Diversi programmi chiusi: da Avanti un altro a Verissimo, non si è salvato nemmeno Uomini e Donne, che continua comunque a lavorare dietro le quinte per tornare più in forma che mai. Il programma ha ancora diverse puntate registrate prima della serrata totale che avrebbero dovuto andare in onda la prima settimana di quarantena, e che a questo punto saranno proposte quando tutto sarà finito. E c’è un’altra buona notizia, cioè che il programma potrebbe riiniziare a breve.

“Non ci siamo fermati”

La storica autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia attraverso il suo profilo Instagram ha analizzato la situazione del programma, assicurando che gli autori stanno lavorando sodo nonostante la situazione: “Noi stiamo continuando a lavorare su Uomini e Donne e anche ai casting di Temptation Island – racconta la Mennoia – non ci siamo fermati”.

Continua l’autrice: “Stiamo rispettando ovviamente tutte le indicazioni. C’è un parte di redazione che sta chiamando le coppie che ci hanno contattato per Temptation Island e c’è poi una parte di noi che continua a lavorare ai casting di Uomini e Donne. Stiamo continuando a lavorare: ci siamo”, ha affermato l’autrice.