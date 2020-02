Uomini e Donne, quando va in onda il Trono Classico?

La domanda è frequente, così come i messaggi che stanno invadendo i social network negli ultimi giorni: quando va in onda il Trono Classico di Uomini e Donne? Un quesito legittimo visto che corteggiatori e tronisti mancano all’appello ormai da un po’ dal programma condotto da Maria De Filippi che ogni giorno tiene compagnia a milioni di italiani.

Da lunedì, ad oggi compreso, infatti, è andato in onda il Trono Over che come al solito porta con sé un gran numero di colpi di scena. Ultimo la lite tra Barbara De Santi e Gianni Sperti, che ha portato addirittura alle lacrime la dama. Insomma, non si può dire che il Trono Over non riesca ad intrattenere, ma a gran voce c’è la richiesta di mandare in onda il Trono Classico. Cerchiamo di capire quindi quando potrà andare in onda.

Trono Classico, anticipazioni

Sono tanti i motivi di interesse intorno al Trono Classico. Primo tra tutti l’arrivo sul trono di Giovanna Abate, che dopo l’esperienza come corteggiatrice di Giulio Raselli è stata invitata da Maria De Flippi a sedere sulla poltrona rossa più ambita dai giovani italiani.

La domanda però sorge spontanea: quando va in onda il Trono Classico questa settimana? Come al solito è difficile prevederlo con largo anticipo, ma con la settimana agli sgoccioli è quasi scontato che il Trono Classico vada in onda domani giovedì 20 febbraio e venerdì 21 febbraio. Due giorni per far conoscere meglio i ragazzi del Trono Classico.