Uomini e Donne, quando va in onda la trasmissione di Canale 5

Uomini e Donne oggi, lunedì 7 dicembre non va in onda. La trasmissione di Maria de Filippi va infatti ‘in ferie’ per le vacanze natalizie. L’interruzione quindi non è di certo definitiva, ma come ogni anno solo temporanea.

Il dating show di canale 5 si prende una pausa per lasciare spazio nel palinsesto ad una programmazione natalizia più adatta allo spirito del periodo. Nel pomeriggio, infatti, al posto di Uomini e Donne, andrà in onda il film “Christmas at the Palace”.

Tutti gli amanti di Uomini e Donne dovranno aspettare ancora qualche settimana per rivedere i protagonisti del programma: da Gemma Galgani fino a Davide per passare da Gianluca e poi tutto il Trono Over.

La domanda infatti è: quando torna Uomini e Donne? Al momento la risposta è un generico ‘dopo le feste’, perché Mediaset non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Non cìè quindi ancora una data precisa, ma è probabile che la trasmissione di Maria de Filippi torni ad allietare i pomeriggi degli appassionati da lunedì 11 gennaio.