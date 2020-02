Uomini e Donne, Simonetta Trono Over: età e percorso della dama

Il Trono over di Uomini e Donne è un cantiere in continua costruzione. Per una dama o un cavaliere che vanno ce no sono altrettanti che arrivano. Un ricambio continuo che permette quindi alla trasmissione condotta da Maria De Filippi di vivere un’evoluzione perenne che alimenta l’interesse dei telespettatori.

Non mancano poi i volti storici ovviamente, come quello di Gemma Galgani, ormai da quasi 10 anni nel salotto di Uomini e Donne. La dama di Torino è protagonista anche nell’edizione odierna del programma di Canale 5, ma nel corso delle settimane è stata affiancata anche da nuove dame. Come Simonetta ad esempio, che è riuscita ad attirare l’attenzione di molti cavalieri. Scopriamo qualcosa in più sulla bella dama.

Trono Over, chi è Simonetta

Nonostante Simonetta faccia parte del parterre femminile ormai da alcune settimane, su di lei non sono ancora trapelate molte notizie. Dalle prime indicazioni però si può stimare che la sua età non superi i 50 anni, come dimostra del resto anche un fisico invidiabile. Nel corso della sfilata in intimo, infatti, ha fatto interessare a sé diversi cavalieri.

Molto riservata per quanto riguarda la vita privata è difficile scavare nel passato di Simonetta, che al momento rimane misterioso. La dama sta uscendo in questo periodo con Marcello. Una rivelazione che desterà stupore in studio, con Gianni Sperti in prima fila, incapace di capire il motivo per cui la dama abbia deciso di uscire con Marcello.