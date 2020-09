Uomini e Donne, Sirius esce con Valentina? La risposta della dama

La nuova edizione di Uomini e Donne deve ancora iniziare e già si accendono le polemiche. Al centro dei riflettori ci sono Sirius, il giovane ufficiale della Marina che corteggia Gemma, e Valentina Autiero, dama che nella scorsa stagione ha provato più volte ad instaurare una conoscenza con il giovane con scarsi risultati.

Ora però, secondo quanto trapelata da alcune indiscrezioni, la conoscenza potrebbe materializzarsi, perché si parla di un’esterna tra Sirius e Valentina Autiero. Notizia però smentita dalla dama, che sembra essersi anche risentita da questa voce. Una cosa al momento appare chiara: la conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Sirius è in declino, come dimostrano le anticipazioni della prima puntata dello show.

Uomini e Donne, si riparte

Uomini e Donne riprende lunedì 7 settembre. Diverse le novità, la prima: non ci sarà più distinzione tra Trono Over e Trono Classico, in studio, infatti, saranno presenti tutti i protagonisti. Proprio per questo lo studio è stato modificato per permettere il distanziamento sociale. Tutto pronto, anche le prime polemiche.

Come quella che ha visto protagonista Valentina Autiero, che ha risposto ad alcuni utenti su Instagram sicura che la dama fosse uscita con Sirius: “Ma voi parlate senza sapere, vi rendete conto? Credete alla qualunque. Dovreste parlare su argomenti veri, invece non sapete nulla o meglio credete a tutto”, ha risposto piccata la donna.