Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti non saranno in studio dal 20 aprile: il motivo

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti non saranno in studio...

Uomini e Donne torna, ma con diverse novità rispetto al passato. Giovanna Abate, una delle protagoniste del nuovo corso della trasmissione di Maria de Filippi ha annunciato il trono in TV il 20 aprile, lunedì prossimo. Una notizia che certamente farà felici i milioni di fan che ogni giorno seguivano con interesse le vicende di dame, tronisti e corteggiatori.

Da lunedì però il pubblico dovrà prepararsi a molte novità. Le nuove restrizioni impongono infatti un nuovo modo di intendere Uomini e Donne, almeno per le prossime settimane. La prima novità che salterà subito all’occhio sarà l’assenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti all’interno dello studio di Canale 5.

Perché non ci saranno Tina e Gianni

Il motivo dell’assenza di Tina e Gianni per le prossime settimane di Uomini e Donne è dovuta dalla volontà della produzione di Maria de Filippi stessa di rispettare tutti i termini dettati dal Decreto che impedisce gli assembramenti. Quindi all’interno dello studio saranno presenti poche persone, e di conseguenza ci sarà da aspettarsi diverse novità.

Ancora non è chiaro il nuovo format di Uomini e Donne, anche se poche settimane fa il programma invitata ad inviare le proprie candidature per un casting che prevede il corteggiamento ‘solo con le parole’. Difficile interpretare tale messaggio: per capirlo fino in fondo non resta quindi che aspettare le nuove puntate, che arriveranno dopo la messa in onda di quelle registrate antecedentemente l’emergenza coronavirus.