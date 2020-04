Uomini e Donne torna il 20 aprile, arriva la conferma di Giovanna Abate: il VIDEO

Finalmente c’è una data: Uomini e Donne torna il prossimo lunedì 20 aprile. Dopo i rumors dei giorni scorsi è arrivata la conferma direttamente da una delle protagoniste del cast. A portare alla luce la data del ritorno è stata Giovanna Abate attraverso un video in cui si dice emozionata del rientro, anche se non sa cosa aspettarsi dal nuovo format.

Lunedì 20 torna quindi Maria De Filippi e il suo dating show che per anni ha accompagnato i pomeriggi di milioni di telespettatori. Dopo la sospensione forzata a causa dell’emergenza coronavirus il programma riprende seppur con qualche modifica dovuta alle restrizioni imposte dal Decreto vigente.

“Ci rivediamo il 20 aprile”

“Manca pochissimo perché il 20 aprile arriva, possiamo ricominciare l’avventura. Non ci simo persi d’animo, anzi, io sono agitatissima e straemozionata. Non so cosa mi aspetta, l’ho sentito e adesso lo vado a provare. Voi intanto incrociate le dita per il mio amore”. A parlare a è Giovanna Abate, che attraverso un video su Instagram ha ufficializzato la ripresa per lunedì prossimo.

Per il momento però Uomini e Donne non sarà come lo abbiamo visto finora: saranno vietati baci e abbracci e saranno decisamente meno i protagonisti all’interno dello studio. Poche settimane fa, infatti, Witty TV aveva lanciato i casting per un corteggiamento a distanza per Giovanna Abate e Gemma Galgani, lunedì scopriremo il nuovo format del programma.