Uomini e Donne trono classico, anticipazioni di oggi 3 febbraio: Lorenzo Riccardi punge Carlo

Torna Uomini e Donne, oggi lunedì 3 febbraio lo fa con il trono classico, che al pari di quello over non mancherà di proporre colpi di scena capaci di incollare i telespettatori allo schermo. La settimana si è conclusa con dame e cavalieri alle prese con problemi amorosi e scontri, anche veementi in studio che hanno indotto la stessa Maria De Filippi ad intervenire.

La nuova settimana inizia invece con i ragazzi del trono classico che continueranno nella ricerca del colpo di fulmine. Non mancano di certo le novità, a partire dal nuovo tronista Daniele Dal Moro arrivato in studio da poche settimane ma già capace di scompigliare i piani dell’altro tronista, Carlo Pietropoli, che si scontrerà anche con Lorenzo Riccardi.

Lorenzo Riccardi nuovo opinionista

Già, avete letto bene: Lorenzo Riccardi tornerà infatti nello studio di Uomini e Donne, questa volta però nel ruolo di opinionista. Niente trono ovviamente, perché la sua storia con Claudia Dionigi procede alla grande, ma Maria De Filippi lo ha voluto nuovamente in studio perché da sempre ammiratrice delle qualità caratteriali del ragazzo.

Lo stesso Lorenzo attaccherà Carlo, definendolo addirittura inutile. Il ruolo di opinionista sembra quindi calzargli a pennello, perché non ha peli sulla lingua e dice chiaramente quello che pensa. Così come la nuova corteggiatrice Ginevra, che ha dichiarato di voler conoscere entrambi prima di prendere una decisione definitiva sul tronista da corteggiare. Per Carlo e Daniele inizia quindi il primo scontro a distanza.