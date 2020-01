Uomini e Donne trono classico, anticipazioni oggi 16 gennaio: nuovo scontro tra Giulio e Giovanna

Nuova puntata di Uomini e Donne, che dopo aver raccontato intrighi, scontri e incontri del trono over trona a gamba tesa con il trono classico, che come sempre non mancherà di intrattenere il pubblico con le frequentazioni tra tronisti e corteggiatori e corteggiatrici alla ricerca dell’amore vero. Il programma condotta da Maria De Filippi vedrà protagonista nella puntata di oggi Giulio Raselli.

Il tronista ormai da tempo nel dating show di Canale 5 è ancora alla ricerca della scelta ideale con cui uscire fuori dal programma. Continua infatti la conoscenza con Giulio D’Urso e Giovanna Abate. Proprio con quest’ultima avevamo lasciato Raselli in una situazione spinosa, con la corteggiatrice in lacrime dopo aver visto alcuni atteggiamenti del tronista.

Giulio incontra i genitori di Giulia D’Urso

Giulio Raselli e Giovanna Abate si sono incontrati per cercare di chiarire e recuperare una situazione che sembrava ormai giunta ad un punto di rottura. L’incontro tra i due dopo le prime iniziali scintille torna però sereno tanto che alla fine dell’esterna scatta il bacio rappacificatore che sembra aver portato di nuovo il sereno sulla coppia.

Almeno fino alla puntata, perché in studio Giovanna scoprirà che Giulio Raselli è uscito con Giulia D’Urso. I due sono andati in Puglia, a trovare i genitori di lei, che hanno riservato al tronista una bellissima accoglienza gradita a Raselli, che lo ha fatto notare anche in studio. Dichiarazioni che faranno ancora una volta andare si tutte le furie Giovanna Abate, che rimprovererà Giulio che aver riservato alla ‘rivale’ un altro trattatimento.