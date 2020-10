Uomini e Donne, Trono Classico e Trono Over: anticipazioni oggi 14 ottobre

Passano gli anni ma Uomini e Donne continua ad essere uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Soprattutto quest’anno che il dating show di Maria De Filippi ha apportato modifiche al classico format. Trono over e Trono Classico, infatti, non saranno più distinti, ma convivranno nello stesso studio.

E proprio questa unione sta dando vita ad una serie di situazioni che stanno spingendo la curiosità dei telespettatori. L’ultimo esempio in tal senso è quello legato a Miriana. La ragazza, molto giovane, 24 anni, è scesa per conoscere sia il tronista Davide che il cavaliere Armando. Nella puntata di oggi 14 ottobre, però, come rivelano le anticipazioni, dovrebbe essere Nicola Vivarelli il protagonista.

Triangolo amoroso per Nicola

Il giovane cavaliere arrivato in studio per conoscere Gemma Galgani sarà interessato in una sorta di triangolo amoroso. L’ufficiale della marina, infatti, sta conoscendo Veronica e Angelica. Con una delle due scatterà anche il bacio, come vedremo nelle prossime puntate.

Altro triangolo è quello che riguarda Lucrezia, Armando e Gianluca. Quest’ultimo però non sembra più interessato alla ragazza che ha intrapreso una conoscenza totale con il cavaliere che sembra ottenere un grande4 successo anche tra le ragazze più giovani.