Uomini e Donne trono over, anticipazioni 22 gennaio: Massimiliano sfila e Gemma si sente male

Giornate frenetiche per Uomini e Donne. Dopo la scelta di Giulio Raselli che ha deciso di proseguire la conoscenza fuori dallo studio con Giulia D’Urso, è arrivato il momento dei nuovi tronisti, tra cui Daniele Dal Moro, già presentato tramite e video e ora a tutti gli effetti nuovo possessore della poltrona rossa più ambita dai giovani italiani.

Dopo il trono classico è tornato a far parlare di sé il trono over, che già nella puntata di ieri ha messo in luce diverse dinamiche pronte a deflagrare nelle prossime puntate. Quella di ieri e di oggi 22 gennaio sono però puntate più rilassate, scopriamo le anticipazioni. Le ultime due puntate del trono over di Uomini e Donne sono infatti dedicate alle sfilate di dame e cavalieri.

Gemma ha un malore in studio

Nella puntata del 21 gennaio a sfilare sono state le dame, che sulla passerella adibita appositamente per l’occasione hanno dato sfoggio del loro portamento. A rubare l’occhio è stata come sempre Gemma Galgani, classificata ottava al termine della sfilata ma comunque capace di regalare una scena che entra di diritto tra le più divertenti della settimana.

Gemma sarà infatti protagonista anche della sfilata maschile, quella che vedremo oggi 22 gennaio, durante la quel i cavalieri di Uomini e Donne dovranno coprire i panni dell’uomo che non deve chiedere mai. Parte Jean pierre, poi man mano tutti gli altri, compreso Marcello, il cavaliere che pare abbia attirato le attenzioni di Gemma.

È quando però sfila Massimiliano nei panni dell’Ufficiale gentiluomo che la dama torinese entra in scena. Massimiliano prenderà infatti Gemma in braccio, la bacerà sul collo portandola fuori dallo studio, mentre poco prima aveva accusato i sintomi di un cedimento al quale Tina Cipollari ha riposto invocando l’intervento dei sanitari. Una scena divertente.