Uomini e Donne trono over, anticipazioni 23 gennaio: Armando Incarnato torna in studio con l’ex Jeannette

Uomini e Donne trono over, anticipazioni 23 gennaio: Armando Incarnato torna in...

Torna Uomini e Donne, torna il trono over. Dopo le scorse puntate in cui a farla da padrone sono state le sfilate di dame e cavalieri con tanto di colpi di scena annessi, come lo svenimento accentuato di Gemma Galgani alla vista di Massimo vestito da Richard Gere, il programma condotto da Maria De Filippi prosegue con ulteriori colpi di scena.

Per dare spazio alla tanta carne al fuoco è stata tagliata parte della sfilata degli uomini che ha visto protagonista anche Marcello, il cavaliere preferito da Gemma con cui però la conoscenza è già finita (per ora), a causa del contemporaneo interesse dell’uomo per Anna Tedesco. Scopriamo invece cosa succederà nella puntata di Uomini e Donne del 23 gennaio.

Uomini e Donne over, cosa succede oggi in puntata

Nella puntata di oggi 23 gennaio Uomini e Donne tornerà con un incredibile colpo di scena: in studio, infatti, tornerà Armando Incarnato, il cavaliere che aveva abbandonato lo studio a causa delle diverse segnalazioni sul suo conto. La più pesante riguardava la presunta storia con l’ex. E proprio l’ex di Armando, Jeannette, fa il suo ingresso in studio accompagnata dal cavaliere.

Questo per dimostrare che i due non stanno più insieme, come conferma anche l’ex di Armando. Una versione a cui però non crede Tina Cipollari, dubbiosa sul perché Jeannette si scagliasse contro Veronica Ursida sui social se la sua storia con Armando fosse realmente finita. Anche Veronica Ursida diventa protagonista della puntata perché Gianni Sperti le chiede di poter vedere il suo cellulare perché sospettoso sul fatto che sia d’accordo con Armando Incarnato. Insomma, un botta e risposta che vedremo nella puntata di oggi 23 gennaio su Canale 5.