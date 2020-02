Uomini e Donne trono over, anticipazioni di oggi 4 febbraio: rivelazione hot di Emanuele, Gemma è in imbarazzo

Uomini e Donne trono over, anticipazioni di oggi 4 febbraio: rivelazione hot...

Torna il trono over di Uomini e Donne con novità infuocate. Dopo il lunedì all’insegna del trono classico caratterizzato dalle conoscenze tra tronisti e corteggiatori, la settimana prosegue con dame e cavalieri alla ricerca dell’anima gemella. Non mancheranno come sempre i colpi di scena e la puntata sarà resa infuocata da una rivelazione di Emanuele.

Nel corso della trasmissione condotta da Maria De Filippi il cavaliere confesserà un ‘segreto’ hot a Gemma. Scopriamo in seguito le anticipazioni del trono over di Uomini e Donne della puntata del febbraio. Da qualche settimana Gemma Galgani ha deciso di approfondire la conoscenza col cavaliere Emanuele, col quale ha ribadito più volte di sentirsi a proprio agio, qualcosa però la metterà in imbarazzo.

Emanuele è ‘attivo’, Gemma frena

Proprio Emanuele, infatti, rivelerà a Gemma Galgani di essere ancora sessualmente attivo: confidenza che metterà in imbarazzo la dama torinese, che recepito il messaggio sembra essersi tirata un po’ indietro. La frase di Emanuele sarà poi oggetto di discussione per l’intera puntata, che vedrà protagonista, come spesso accade, proprio Gemma.

Al centro dello studio siederanno poi Mattia ed Anna Tedesco. La dama rivelerà di voler interrompere la conoscenza con il cavaliere a causa di un atteggiamento adottato da quest’ultimo nel corso della precedente puntata, quando l’uomo si è detto infastidito dal fatto che Anna lo avesse abbracciato nel corso della serata adottando un comportamento da coppia. Un’altra frequentazione interrotta quindi: chi saranno i prossimi?