Uomini e Donne trono over, anticipazioni oggi 30 gennaio: Gemma fa Sophia Loren

Uomini e Donne trono over torna e come al solito regala colpi di scena e ribaltamenti di fronte capaci di tenere incollati allo schermo milioni di italiani ogni giorno. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi, infatti, è uno dei più seguito del pomeriggio, specialmente per quanto riguarda gli over, con dame e cavalieri pronti a conoscersi e a sfidarsi.

Non fa eccezione nemmeno la puntata di oggi 30 gennaio, di cui riveleremo alcuni spoiler grazie alle anticipazioni del sito il Vicolo delle news. Per ogni coppia che intraprende una frequentazione ce n’è un’altra che avvia uno scontro, a volte anche molto acceso per difendere la propria posizione nella rottura della relazione.

Uomini e Donne, spoiler 30 gennaio

Nella puntata del 30 gennaio, il trono over di Uomini e Donne metterà in scena un confronto tra Erik e Valentina M. La coppia renderà noto l’avanzamento della loro conoscenza, che non si è mai spinta però mai oltre il bacio. La mancanza di passione farà quindi propendere i due per la rottura della conoscenza, che si interromperò quindi anzitempo.

Una decisione che accenderà una polemica innescata da Valentina Autiero, che accuserà Erik di scegliere sempre donne più grandi per rimanere all’interno della trasmissione. Il trono over si tingerà poi di rosa grazie alla sfilata che nella puntata di oggi 30 gennaio avrà come tema ‘seducente come un film’, durante la quale Gemma vestirà i panni di Sophia Loren, innescando una serie di siparietti divertenti.