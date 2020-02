Uomini e Donne trono over, anticipazioni oggi 5 febbraio: Mattia lascia Anna Tedesco, il motivo

Il trono over di Uomini e Donne torna oggi 5 febbraio dopo la puntata di ieri che ha visto protagonisti Gemma Galgani e il nuovo tronista Emanuele. Tra i due la conoscenza si è interrotta a causa della mancata passione, almeno secondo la donna torinese, del cavaliere che si è però difeso dicendo di essere ancora sessualmente attivo.

Una rivelazione che metterà in imbarazzo Gemma Galgani e allo stesso tempo porterà allo scontro la dama con Tina Cipollari, che in studio porterà una cartina geografica su cui sono indicate tutte le regioni da cui provengono i corteggiatori di Gemma, che non ha mai accettato. Le anticipazioni di Uomini e Donne trono over di oggi sono però incentrate su Anna Tedesco e Mattia, i due protagonisti della puntata odierna.

Mattia interrompe la conoscenza con Anna Tedesco

Secondo le anticipazioni del trono over di Uomini e Donne di oggi 5 febbraio Mattia interromperà la conoscenza con Anna Tedesco. Il motivo ufficiale è un atteggiamento adottato dalla dama nel corso della sfilata della puntata precedente, ma secondo gli opinionisti in studio la reale motivazione è un’altra e verrà probabilmente svelata nel corso della puntata di oggi.

Anna Tedesco, almeno apparentemente, accetterà senza polemiche la scelta di Mattia, di diversi anni più giovane della dama, che sembrava presa dal cavaliere. Mattia, infatti, da suo arrivo a Uomini e Donne ha attirato su di sé le attenzioni di diverse donne, attratte dal suo fascino. Scopriremo nel corso delle prossime puntate se il cavaliere intraprenderà nuove conoscenze.