Uomini e Donne Trono Over, anticipazioni oggi 7 settembre: Gemma contro Sirius

Oggi è il giorno. Uomini e Donne torna in Tv dal 7 settembre. E porta con sé la solita carica di emozioni e scontri. Diverse novità in arrivo, la prima: lo studio è stato ampliato per permettere di rispettare le norme anti-contagio, anche perché la sala sarà più affollata che mai. Il motivo? La distinzione accantonata tra Trono Over e Trono Classico.

Da oggi, infatti, saranno tutti insieme. Cavalcando il solco tracciato sul finire della passata edizione, quando Giovanna Abate presenziò nel corso delle puntate dedicata e dame e cavalieri. Anche quest’anno tronisti e corteggiatori condivideranno lo studio con i protagonisti del Trono over, rendendo necessario quindi un ampliamento dello studio. Ma cosa succederà nella prima puntata di Uomini e Donne?

Trono Over, cosa succede oggi

Secondo le anticipazioni, oggi lunedì 7 settembre, la puntata di Uomini e Donne sarà incentrata sul Trono Over. E da chi partire se non dalla mattatrice Gemma Galgani? La dama è ormai la protagonista indiscussa dello show, e l’estate non sembra aver cambiato le cose. La torinese siederà quindi al centro dello studio per avere un confronto con Sirius.

I due, infatti, non si vedono da diverso tempo e la loro conoscenza sembra ormai essere naufragata. Motivo per cui il giovane ufficiale della Marina chiederà spiegazioni a Gemma, che dal canto suo rivelerà di essersi sottoposta ad intervento di chirurgia plastica che le ha impedito di esporsi e di uscire per alcuni giorni. In più accuserà Nicola Sirius di averla sfruttata per allargare la sua popolarità.