Uomini e Donne Trono Over, corteggiare Gemma Galgani a distanza: ora c’è un modo

Uomini e Donne è fermo in TV ma non si ferma altrove. La trasmissione di Maria De Filippi è da sempre una delle più amate dal pubblico italiano, che ogni pomeriggio seguiva con attenzione le vicende di dame, cavalieri, corteggiatori e troniste. La ricerca dell’amore appassiona ma è stata costretta a fermarsi a causa del coronavirus.

Un vuoto che Canale 5 ha colmato con una serie di film per la televisione e fiction che hanno occupato lo spazio lasciato libero dall’interruzione di Uomini e Donne. Per chi però sentisse troppa nostalgia del programma di Maria De Filippi c’è un modo però per accorciare tempi e distanze. Il profilo Instagram del dating show, infatti, ha lanciato un’interessante iniziativa.

“Voi corteggiarle con le parole?”

Nella serata di ieri sul profilo Instafram di Uomini e Donne è apparso un emblematico post raffigurante Gemma Galgani e Giovanna Abate, con una scritta eloquente: “Voi corteggiarle con le parole?”, a cui si aggiunge la descrizione del post in questione: “Vuoi corteggiare Gemma o Giovanna? Iscriviti su Wittytv.it o chiama il numero 0637351664”.

Cosa vorrà dire esattamente questo post? Potrebbe essere un semplice invito a candidarsi come corteggiatore quando riprenderà il programma, però la frase ‘corteggiale con le parole’ potrebbe far pensare ad un metodo alternativo di corteggiamento a distanza per allentare la nostalgia dal programma che dovrebbe tornare in onda tra poche settimane.