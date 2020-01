Uomini e Donne trono over, cosa succede nella puntata di martedì 14 gennaio: Armando è fidanzato e viene allontanato

Torna il consueto appuntamento con Uomini e Donne, che oggi martedì 4 gennaio vedrà protagonista il trono over. Il celebre dating show condotto da Maria De Filippi come ogni giorno farà appassionare milioni di italiani catturati dalle vicende amorose di dame e cavalieri alla ricerca dell’anima gemella nel salottino di Canale 5.

Come sempre non mancheranno i colpi di scena, come già visto nella puntata di ieri, quando abbiamo visto Gemma infuriata con Marcello per non averle dato l’esclusiva e per essere invece uscito anche con Anna Tedesco, sua celebre rivale. Anche nella puntata del 14 gennaio non mancheranno liti, che questa volta vedranno al centro del dibattito Armando Incarnato, reo, secondo Gianni Sperti, di avere una frequentazione fuori dallo studio.

Gianni chiede ad Armando di lasciare lo studio

Sarà proprio questo il motivo del contendere. L’opinionista e ballerino porterà infatti in studio alcune prove che inchioderebbero Armando Incarnato. Il cavaliere avrebbe infatti una relazione avviata fuori dallo studio, motivo per cui, secondo Gianni, starebbe prendendo in giro tutte le dame e anche la redazione, ignara della cosa.

Una rivelazione che porterà inevitabilmente a diversi scontri ed anche a delle lacrime. In questo caso quelle di Roberta e Veronica, le dame che più di tutte hanno creduto nell’interesse di Armando in questi mesi. Lo stesso cavaliere, come riporta il Vicolo delle news, sarebbe invitato da Gianni a lasciare lo studio. Vedremo nel corso della puntata come finirà la questione.