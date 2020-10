Uomini e Donne, Trono Over e Trono Classico: anticipazioni 16 ottobre

Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, ultime sorprese prima dello stop per il fine settimana. Come al solito non mancheranno scena esilaranti e scontri focosi. Come quello che riguarderà Armando Incarnato. Il cavaliere, infatti, si dichiarerà interessato ad Angelica, salvo poi tirarsi indietro una volta scoperta la sua età.

La giovane, 22 anni, sta uscendo con Nicola Vivarelli. L’ex di Gemma è uno dei protagonisti della sfilata maschile che chiuderà la settimana della trasmissione condotta da Maria De Fillippi. Ancora diverse conoscenze devono dipanarsi verso una conclusione, bella o brutta che sia. Ma il venerdì è dedicato al divertimento e alla sfilata.

In passerella, oltre a diversi cavalieri, saliranno anche i due tronisti Davide e Gianluca. Quest’ultimo risulterà il vincitore. Il giovane si vestirà infatti da motociclista destando l’interesse delle donne presenti in studio. Si farà notare anche il cavaliere Armando, che inscenerà uno spogliarello davvero hot.