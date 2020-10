Uomini e Donne, Trono Over e Trono Classico: le anticipazioni di oggi 8 ottobre

Ormai non c’è più la certezza di cosa vada in onda, e forse questo aumento ancora la voglia di uomini e Donne del pubblico. Che davanti la Tv scopre se a fargli compagnia sarà il Trono over o il trono Classico. Anche se in questo senso non esiste più una netta distinzione tra i due, visto che convivono nello stesso studio.

Nella puntata di oggi 8 ottobre, secondo le anticipazioni, dovrebbe essere protagonista Nicola Vivarelli. Il giovane cavaliere arrivato in studio per conoscere Gemma Galgani ha intrapreso la conoscenza di altre ragazze. Molto più giovani della dama torinese a dir la verità. Nella puntata di oggi però dovrebbe entrare in scena una donna più matura, con gli stessi interessi del giovane.

Lucrezia sceglie Armando?

Non solo Nicola e la sua possibile nuova conoscenza, Uomini e Donne accoglierà sotto i riflettori anche Lucrezia, la corteggiatrice del tronista Gianluca De Matteis che ah attirato le attenzioni anche di Armando Incarnato, che nelle puntate precedenti le ha chiesto di uscire incassando l’assenso della ragazza di 33 anni.

E proprio su questo ‘triangolo’ dovrebbe incentrarsi la prossima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi. Lucrezia infatti è chiamata a fare una scelta tra il tronista e il cavaliere. La decisione dovrebbe essere risposta su quest’ultimo. Intanto l’altra tronista, Sophie, è alla ricerca di un ragazzo che riesca a farla emozionare. Missione fallita da tutti al momento.