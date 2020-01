Uomini e Donne trono over, ecco Emanuele: il personal trainer che corteggia Gemma

Dopo il trono classico che ha visto protagonista Daniele Dal Moro, Uomini e Donne torna con una nuova elettrizzante puntata questa volta incentrata sul trono over. Tornano infatti protagonisti dame e cavalieri, che tra un colpo di scena e l’altro porteranno avanti conoscenze e relazioni che a volte culminano con una storia d’amore e altre con litigi furibondi.

È capitato infatti di vedere diversi scontri nel corso degli ultimi mesi nella trasmissione condotta da Uomini e Donne, il più recente riguarda Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che a seguito di diverse segnalazioni sul suo conto ha abbandonato lo studio per poi tornare con l’ex Juliette per scagionarsi dalle accuse. Non solo scontri però: per Gemma Galgani, infatti, è tempo di conoscere un nuovo corteggiatore: Emanuele. Scopriamo le prime indicazioni sul suo conto.

Chi è Emanuele del trono over

È appena arrivato ma ha fin da subito catalizzato l’attenzione su di sé. Sia sa ancora pochissimo di Emanuele, cavaliere arrivato a Uomini e Donne per conoscere Gemma Galgani. L’uomo si è dichiarato fin da subito, trovando nella dama torinese una donna interessante che l’ha colpito nel corso della sua avventura nel trono over.

Ma chi è Emanuele? Ancora troppo presto per carpire molti dettagli, come l’età ad esempio. Nel corso della sua presentazione ha rivelato di venire da Parma e di essere un personal trainer. Fisico curato e fare sportivo per convincere Gemma ad accettare le sue attenzioni. Nel corso delle prossime puntate scopriremo se la dama torinese cederà al suo fascino.