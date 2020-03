Uomini e Donne Trono over non va in onda oggi mercoledì 25 marzo

Uomini e Donne Trono over non va in onda oggi mercoledì 25...

C’è ancora chi spera in una sorpresa di Mediaset, che neanche oggi arriverà. Uomini e Donne, infatti, non andrà in onda oggi mercoledì 25 marzo. Eppure c’è chi ci crede dopo l’ultimo comunicato emesso dalla rete in cui annunciava la sospensione del programma per le restrizioni relative al coronavirus che hanno spinto il governo ad attuare una stretta considerevole per attenuare l’emergenza.

Nel comunicato in questione Mediaset affermava che Uomini e Donne sarebbe andata avanti almeno per un’altra settimana, mandando in onda le puntate già registrate prima dell’inizio dell’emergenza. Scenario che non si è mai realizzato, perché alla fine Uomini e Donne non ha più ripreso la messa in onda lasciando in sospeso diverse questioni.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne

Uomini e Donne non racconterà, almeno per il momento, il seguito delle storie di alcuni protagonisti che nelle ultime settimane avevano conquistato l’interesse del pubblico con continui colpi di scena, dietrofront e rotture dolorose. Al posto della trasmissione condotta da Maria De Filippi Mediaset manda in onda la fiction Le ali della vita.

La fiction in questione è data addirittura 2000, l’anno in cui Mediaset lanciò il telefilm con protagoniste Sabrina Ferilli e Virna Lisi, due personalità forti che arrivano allo scontro per due modi differenti di vedere la vita. La fiction andrà in onda alle 14 e 45 e sostituirà quindi uomini e Donne per questa settimana.