Uomini e Donne, Trono over o Trono Classico: le anticipazioni di oggi 16 settembre

Uomini e Donne continua il suo incessante percorso tra conoscenze e scontri. La puntata di oggi, mercoledì 16 settembre, non farà eccezione. Il dating show di Maria de Filippi, infatti, metterà in scena tutto il suo repertorio. Quindi di sicuro non ci si annoierà. Cosa succede nella puntata di oggi? Scopriamo insieme.

Al solito, la domanda è sempre la stessa: ci sarà il Trono Over o il Trono Classico. E la risposta, quest’anno, non cambia mai: entrambi. Già, perché come succede ormai dall’inizio della nuova stagione i protagonisti dei due troni condivideranno lo studio e anche le conoscenze. Vediamo intanto le anticipazioni sulla puntata di oggi.

Armando Incarnato fa arrabbiare Tina

Protagonista della puntata di oggi sarà Armando Incarnato. Il cavaliere deciderà di troncare un’altra conoscenza, innescando la furia di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, accuserà l’uomo di essere in trasmissione solo per le telecamere, e non perché realmente interessato ad una possibile conoscenza.

Dopo il turno del Trono Over l’attenzione su sposterà su quello Classico. Le due troniste, Sophie e Jessica, saranno protagoniste con le rispettive esterne. Entrambe si diranno soddisfatte delle uscite, ma il percorso per trovare la persona giusta è ancora lungo.