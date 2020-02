Uomini e Donne, Trono Over o Trono Classico? Le anticipazioni di oggi 18 febbraio

Nuovo giorno della settimana, stesso quesito per quanto riguarda Uomini e Donne: oggi c’è il Trono Classico o il Trono Over? Una domanda ricorrente, soprattutto per gli amanti di tronisti e corteggiatori, che nelle ultime ore si sono lamentati della scarsa visibilità data al Trono Classico nel corso della settimana.

Il malumore è diventato dilagante sui social network, dove sono stati tanti i messaggi che chiedevano a gran voce la messa in onda del Trono Classico per scoprire come procedono le frequentazioni dei ragazzi alla ricerca dell’amore. Nonostante questo oggi 18 febbraio andrà in onda ancora il Trono over, come già successo nella puntata di ieri.

Quando c’è il Trono Classico?

Il martedì di Uomini e Donne sarà quindi caratterizzato dalla messa in onda del Trono Over, che dopo aver visto protagonisti nella puntata di ieri Olga e Romolo, oggi martedì 18 febbraio racconterà ancora le vicende amorose di Gemma Galgani e Barbara De Santi. Non mancheranno come al solito i colpi di scena, ma chi si aspettava il Trono Classico rimarrà deluso.

La prossima puntata del Trono Classico vedrà l’ingresso sul trono di Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli, che ha scelto di approfondire la conoscenza fuori dallo studio con Giulia D’Urso. Per vedere il nuovo inizio di Giovanna bisognerà aspettare però qualche giorno, perché è probabile che il Trono Classico venga messo in onda nelle giornate di giovedì e venerdì.