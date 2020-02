Uomini e Donne, Trono Over o Trono Classico: le anticipazioni di oggi 26 febbraio

Uomini e Donne torna ad appassionare il pubblico come ogni giorno, quando la domanda è ricorrente: Trono Over o Trono Classico? Oggi mercoledì 26 febbraio è tempo di Trono Over, come giù successo nella puntata di ieri, quando al centro dell’attenzione sono state Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Le due donne, protagoniste della trasmissione condotta da Maria De Filippi ormai da molti anni, hanno dato vita all’ennesimo battibecco. Il motivo questa volta è da ricercare nella pensata di Tina che ha deciso di riportare nello studio di Uomini e Donne alcuni ex corteggiatori della dama torinese, tra cui anche Remo, che renderà noto il desiderio di tornare a conoscerla.

Uomini e Donne, cosa succede oggi 26 febbraio

Dopo lo scontro tra Tina e Gemma oggi tempo di una nuova puntata del Trono Over, che vedrà sotto i riflettori nuovi protagonisti. Le anticipazioni della puntata di oggi mercoledì 26 febbraio portano a svelare del possibile confronto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, arrivati nuovamente nello studio di Uomini e Donne per chiarire la situazione.

I due, nonostante i frequenti battibecchi, continuano ad amarsi e la loro relazione procede spedita. Protagonista della puntata di oggi dovrebbe essere anche Barbara De Santi: la dama dopo la lite con Gianni, con cui sembra aver chiarito, conoscerà un altro cavaliere. Che possa essere quello buono per trovare l’amore?