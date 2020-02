Uomini e Donne, Trono Over o Trono Classico: le anticipazioni di oggi 27 febbraio

La settimana di Uomini e Donne prosegue tra sorprese colpi di scena, come ci ha ormai abituato la nota trasmissione condotta da Maria De Filippi. Lunedì è stato il turno del Trono Classico, tanto invocato dai più giovani, anche sui social, da martedì in poi, invece, è stato il turno del Trono Over con dame e cavalieri sotto i riflettori.

Anche oggi giovedì 27 febbraio andrà in onda il Trono Over, che ha ancora molto da raccontare come svelano le anticipazioni di Witty TV. Nelle scorse puntate abbiamo visto l’ennesimo scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, con l’opinionista che ha portato in studio diversi ex della dama torinese. La puntata di oggi sarà invece incentrata su altre situazioni.

Barbara e Michele, come procede

Nella puntata del Trono over di oggi 27 febbraio, saranno protagoniste due coppie. La prima, quella composta da Valentina e Massimiliano, dovrà fare i conti con qualche malinteso dovuto, secondo molti dei presenti in studio, all’atteggiamento inadeguato del cavaliere, che sarà invitato anche da Armando a pensare bene prima di interrompere la conoscenza con Valentina.

Al centro dello studio siederanno poi Barbara De Santi e il nuovo cavaliere Michele, arrivato in studio appositamente per conoscerla. La dama avrà da ridire sul comportamento dell’uomo che secondo lei non è abbastanza affettuoso, tanto da non farle mai un complimento. Il confronto tornerà poi su toni pacati e i due decideranno di continuare la conoscenza.