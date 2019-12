Uomini e Donne va in vacanza, dal 23 dicembre non va in onda: ecco quando torna

Uomini e Donne va in vacanza, dal 23 dicembre non va in...

Stop a conoscenze, esterne, appuntamenti e litigi. Uomini e Donne va in vacanza per il periodo natalizio. Venerdì 20 dicembre è stato infatti l’ultimo appuntamento del celebre programma condotto da Maria De Filippi, che tornerà a gennaio 2020.

Oggi lunedì 23 dicembre non andranno in onda né il trono classico né quello over, anche la ricerca dell’amore si prende un po’ di ferie. Per approfondire le storie e le conoscenze dei vari Juan Luis, Erik, Roberta di Padua e naturalmente Gemma Galgani bisognerà aspettare qualche settimana.

Uomini e Donne torna a gennaio

Se sintonizzandovi su canale 5 intorno alle 14 e 40 non vedrete il viso rassicurante di Maria De Filippi non fatevi prendere dal panico, è tutto programmato. Uomini e Donne si prende un po’ di pausa per lasciare spazio all’intrattenimento strettamente natalizio che i vari canali manderanno in onda durante il periodo delle feste.

Bisognerà aspettare quindi gennaio 2020 per vedere come proseguiranno le varie conoscenze nel trono over e le scelte del trono classico, che tra poco si rinnoverà con nuovi ingressi sulla poltrona più ambita d’Italia. Ancora qualche settimana d’attesa quindi per rivedere ai propri posti dame e cavalieri, alla ricerca del vero amore che per Natale va un po’ in ferie.