Uomini e Donne venerdì 17 settembre, le anticipazioni di oggi

La prima settimana di Uomini e Donne è finita, cosa vedremo oggi venerdì 17 settembre? Ieri sono stati protagonisti soprattutto le dame e i cavalieri del Trono over, oggi dovremmo vedere le prime esterne dei tronisti. Non tutti però si sono trovati a proprio agio con le telecamere, rivelano le anticipazioni della puntata odierna, venerdì 17 settembre.

Se Matteo e Roberta hanno rotto il ghiaccio senza particolare problemi, altrettanto non si può dire di Joele, che a causa della sua timidezza ha reso difficile il montaggio delle sue esterne, tanto che non sarebbe stato possibile mandarle in onda. Gli ci vorrà qualche giorno in più per prendere confidenza con corteggiatrici e telecamere.

Matteo è uscito invece con una ragazza napoletana: secondo le anticipazioni l’esterna sarebbe andata bene, così come quella di Roberta, uscita con un ragazzo di Roma, chef e pugile. Come detto invece non sapremo molto delle sterne di Joele, se non attraverso le sue parole e quelle delle altre protagoniste.

Dovrebbe poi avere spazio anche il trono classico, e chi se non Gemma Galgani. La dama del trono over, come accade praticamente ogni puntata, avrà un battibecco con Tina, con la quale i dissapori non sono mai stati superati. Avrà spazio anche Biagio, che parlerà cone le donne cui sta uscendo.