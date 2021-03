Uomini e Donne venerdì 5 marzo, le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico

Ultima puntata della settimana per Uomini e Donne, cosa succede oggi, venerdì 5 marzo? Se lo chiedono i fan della trasmissione. Di anticipazioni ufficiali, però, nulla. E allora proviamo a capire cosa possa andare in onda nella puntata odierna in base alle registrazioni dei giorni scorsi. Dopo l’ampio spazio dedicato al trono Over e a Gemma Galgani, oggi potrebbe essere il turno del trono classico.

E’ iniziata da alcune settimane l’avventura nel programma condotto da Maria De Filippi di tre tronisti. Nelle precedenti puntate abbiamo visto Samantha Curcio confrontarsi con Roberto, ritenuto dalla ragazza poco interessato a lei. Oggi potremmo quindi assistere al percorso degli altri due tronisti: Massimiliano e Giacomo.

Il primo sta prendendo tempo per capire quale possano essere le ragazze che possano interessargli realmente, per questo sta uscendo con molte di loro. Al contrario Massimiliano sembra aver trovato in Vanessa la ragazza con cui condividere il tempo libero, non a caso l’ha portata fuori due volte di seguito.

Ma non è detto che possa essere oggi il giorno della decisione di Riccardo e Roberta. I due protagonisti del Trono over dopo alcune incomprensioni che li avevano fatti allontanare si sono scoperti innamorati una dell’altro, per questo hanno deciso di lasciare la trasmissione per vivere la loro frequentazione a telecamere spente.