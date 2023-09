Urban Land Tattoo Expo Roma, quando inizia l’evento a Roma

Roma si prepara a ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno: l’Urban Land Tattoo Expo Roma 2023. Questa celebrazione dell’arte del tatuaggio e della cultura urbana si svolgerà nel cuore della Capitale, precisamente dal 29 settembre al 1 ottobre, presso la suggestiva location del Ragusa Off. Con uno spazio coperto di circa 6.000 metri quadrati, questa edizione promette di essere la più emozionante di sempre.

Un Incontro con i Grandi Maestri del Tatuaggio

L’Urban Land Tattoo Expo è un evento che mette in risalto l’arte del tatuaggio in tutte le sue sfaccettature. È un’opportunità unica per entrare in contatto con alcuni dei tatuatori più rinomati a livello mondiale. Inoltre, l’evento ospita special guest di fama internazionale, tra cui il talentuoso Cervena Fox e Chris Guest, che aggiungono un tocco di stile e maestria all’intero spettacolo.

Per garantire la giusta valutazione delle abilità e della creatività degli artisti, l’Urban Land Tattoo Expo mette in campo una giuria specializzata composta da esperti del settore. Nomi come Brigante, Posco Losco, Ivano Natale, Abiru, Durb Morrison, Luca Natalini ed Emilian Big, ideatore della locandina di questa edizione, giudicheranno le opere presentate.

Street Art al Centro dell’Attenzione

All’esterno dell’area principale, una JAM composta da 20 Writers, guidata da Bone della TNT Crew, darà vita alle loro opere su pannelli, permettendo a ciascun artista di esprimere liberamente la propria creatività. Questa sezione aggiunge un tocco di vivacità e colore all’evento, dimostrando quanto la street art sia un elemento fondamentale della cultura urbana.

Arte e Fotografia in Mostra

L’arte continua a essere protagonista con l’allestimento dell’Area Museale, dove tatuatori, giudici e writers esporranno le loro opere, offrendo un’ampia panoramica delle forme artistiche presenti nell’evento. Questa area si trasformerà anche in una galleria per accogliere una selezione esclusiva di opere fotografiche, realizzate da un insigne gruppo di fotografi di spicco a livello nazionale, curata da Davide Molina e intitolata “URBAN STREET PHOTOGRAPHY”.

Gastronomia di Qualità e Musica dal Vivo

Nel vero spirito della cultura urbana, non mancherà lo Street Food di alta qualità, pensato per soddisfare tutti i gusti e arricchire l’esperienza complessiva. Sarà possibile deliziarsi con prelibatezze da tutto il mondo, creando un mix irresistibile di sapori. La musica dal vivo accompagnerà l’atmosfera, rendendo l’Urban Land Tattoo Expo un’esperienza multisensoriale indimenticabile.

Radio Roma: Partner Ufficiale

Un grande annuncio è la presenza di Radio Roma come partner ufficiale di Urban Land Tattoo Expo Roma. La radio trasmetterà in diretta da Urban Land su tutti i suoi canali, offrendo copertura e aggiornamenti in tempo reale sull’evento.

Come Raggiungere Urban Land Tattoo Expo Roma 2023

L’ubicazione del Ragusa Off, situato in Via Tuscolana, 179 – Roma, è facilmente accessibile tramite la Metro A (Fermata Ponte Lungo), la Metro C (Fermata Lodi), dalla Stazione Termini e dall’Aeroporto Leonardo Da Vinci (F