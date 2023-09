Urban Land Tattoo Expo Roma: show, tatuaggi e street food, tutte le info

Lo spettacolo regna sovrano all’interno del suggestivo Urban Land Tattoo Expo Roma, l’evento imperdibile che porta al centro dell’Urbe la vitalità e la creatività tipica del mondo dei tatuaggi, e non solo.

Uno show unico unico nel suo genere che prevede un carnet di appuntamenti davvero intriganti. Che cosa ci aspetta, qual è il programma completo di questo meeting così trendy?

Urban Land Tattoo Expo Roma, il programma

La Capitale è pronta ad ospitare uno degli appuntamenti più incredibilmente attesi dagli appassionati dei tattoo e non solo: stiamo parlando del noto Urban Land Tattoo Expo Roma 2023.

L’evento si svolgerà a Roma a partire dal 29 settembre e fino al 1 ottobre, all’interno della struttura del Ragusa Off, una location che concede uno spazio coperto seimila metri quadrati per rendere omaggio alla creatività dell’universo dei tatuatori, e alla passione dei partecipanti.

L’Urban Land Tattoo Expo 2023 non è però solo un raduno dedicato al mondo del tatuaggio: possiamo con certezza definirlo come una vera opera d’arte in quanto tale.

Al suo interno si celebra l’arte del tatuaggio ma in tutte le sue sfaccettature. E’ un appuntamento unico per entrare in simbiosi, in qualche modo, con un modus vivendi sempre più noto, popolare, sviluppato e apprezzato.

Il mondo dei tatoo del resto si può godere fenomeni globali e riconosciuti come artisti del tatuaggio mondiali: tra cui Cervena Fox e Chris Guest.

Per offrire la corretta garanzia circa una valutazione equa delle abilità dei protagonisti, l’Urban Land Tattoo Expo beneficia di una giuria specializzata fatta da esperti del settore. Tra i membri della giuria, ci sono nomi prestigiosi e più che noti nel settore.

Si tratta di Brigante, Posco Losco, Ivano Natale, Abiru, Durb Morrison, Luca Natalini, e Emilian Big, l’ideatore della locandina di questa edizione.

Urban Land Tattoo Expo, arte a 360°

Per l’edizione di quest’anno, l‘Urban Land Tattoo Expo si garantisce anche un arricchimento globale della kermesse con un programma di tre giorni pieni di spunti e di suggestioni.

Chi partecipa si potrà immergere in un ‘habitat’ di grande coinvolgimento totale, tra musicalità, spettacoli, arte varia, e ancora sport e cultura di strada in perfetto stile urban.

L’intero evento è pensato per poter essere un viatico verso l’unione di diversi stili di arte e interpretazioni artistiche, espressioni variegate tra di loro e artisti differenti per background, ma tutti uniti dall’idea comune dell‘arte urbana e street.

Tra vari tatuatori e writers si assisterà ad uno spettacolo continuo in cui arte, innovazione e intrecci stilistici si abbracceranno a tante altre suggestioni come gli scatti fotografici e anche lo spazio tipico dello street food.

In stile prettamente urban, infatti, non possono mancare stand di Street Food di eccelsa qualità, concepiti per appagare ogni gusto e arricchire l’esperienza totale.