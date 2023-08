US Open 2023, montepremi record: come cambia ranking di Sinner

(Adnkronos) –

L’US Open 2023 è alle porte, con l’inizio delle qualificazioni maschili e femminili. Il quarto torneo dello Slam comincia domani, 22 agosto, con il percorso di avvicinamento al main draw del singolare maschile e femminile. I giocatori ammessi al tabellone principale scenderanno in campo da lunedì 28 agosto 2023 per contendersi un montepremi record. Il prize money a Flushing Meadows ha raggiunto la cifra record di 65 milioni di dollari. Ai vincitori del singolare maschile e femminile andrà un assegno di 3 milioni di dollari a testa. Ogni turno propone premi aumentati rispetto a quelli versati un anno fa.

La presenza al primo round viene ricompensata con 81.500 dollari. Chi accede al secondo turno ne intasca 123.000, mentre l’approdo ai sedicesimi di finale vale circa 190.000 dollari. La cifra arriva a quasi 285.000 dollari per la qualificazione agli ottavi di finale. Quindi, il boom: i quarti di finale fruttano oltre 450.000 dollari, le semifinali valgono 775.000 dollari. Il finalista sconfitto intasca circa 1,5 milioni di dollari. Il vincitore, invece, oltre al titolo di campione mette in cassaforte un assegno da 3 milioni.

Per i big del circuito, a fare la differenza sono anche i punti che possono determinare un avanzamento o un passo indietro nel ranking. Riflettori puntati, tra gli azzurri, su Jannik Sinner. Il numero 6 del mondo, che non ha perso terreno dopo l’immediata eliminazione nell’Atp Masters 1000 di Cincinnati, a New York deve difendere i quarti di finale – al cambio 360 punti – raggiunti un anno fa. Ne potrebbe beneficiare il greco Stefanos Tsitsipas, che nel 2022 a New York è uscito al primo turno e quest’anno ha tutto da guadagnare: il sorpasso ai danni dell’altoatesino è un’ipotesi concreta. Nel mirino di Sinner può finire il norvegese Casper Ruud, finalista 12 mesi fa e ‘costretto’ a difendere ben 1200 punti.