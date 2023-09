US Open, Djokovic soffre ma va agli ottavi

(Adnkronos) – Novak Djokovic rischia l’eliminazione, rimonta e vince al quinto set al terzo turno del singolare maschile dell’US Open 2023. Il serbo, testa di serie numero 2, batte il connazionale Laslo Djere, numero 32 del tabellone, per 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 dopo 3h40′ di battaglia. “Sono state due partite diverse: i primi 2 set e poi gli altri 3”, riassume il fuoriclasse di Belgrado. Il match di Djokovic comincia in salita con il break subìto nel gioco iniziale, mentre Djere si esibisce in uno show imprevisto: tiene la battuta nei primi 10 turni, trovando sistematicamente la prima palla e conquistando quasi tutti i punti (18 su 20) quando non deve fare ricorso alla seconda. “Non l’ho mai visto giocare così, aveva un feeling eccellente con la palla: tatticamente ha impostato un ottimo match e gli entrava tutto. Nei primi 2 set non ho potuto far altro che difendermi”, spiega Djokovic. Improvvisamente, il copione è cambiato. Djere è sostanzialmente sparito dal campo all’inizio del terzo set, demolito dal ritmo imposto dal connazionale. Djokovic concede 5 game in tutto e ribalta il match. Negli ottavi lo aspetta il croato Borna Gojo.