Usa 2020, Biden ha nominato Xavier Becerra segretario del dipartimento della Salute e Servizi umani (HHS)

Xavier Becerra, procuratore generale della California, sarà il prossimo segretario del dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti. Se confermato, sarà il primo latino a ricoprire tale incarico. Un ruolo molto importante in piena pandemia. Secondo molti osservatori, con questa nomina il presidente eletto Joe Biden ha sorpreso un po’ tutti.

Già membro del Congresso di lungo corso (dal 1993 al 2017), Becerra, 62 anni, dal 2017 è procuratore generale della California. Grazie alla sua esperienza su temi di giustizia penale e immigrazione – scrive il New York Times – Becerra era ritenuto un probabile candidato per la carica di procuratore generale. La sua nomina verrà ufficialmente annunciato da Biden nei prossimi giorni insieme ai nomi di altri consiglieri per la salute.

Gli altri nomi

Sempre secondo il New York Times, Rochelle Walensky, direttore del reparto di malattie infettive del Massachusetts General Hospital, sarà nominato capo dei Centers for Disease Control and Prevention (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie).

Vivek Murthy è stato nominato chirurgo generale degli Stati Uniti, ovvero il capo di un importante ufficio che si occupa di salute pubblica. È un ruolo che ha già ricoperto durante l’amministrazione Obama.

Jeffrey Zients, sempre una vecchia conoscenza negli anni di Obama (di cui Biden è stato vicepresidente), “sarà uno zar – scrive il NYT – del coronavirus alla Casa Bianca, guidando gli sforzi per coordinare le diverse agenzie federali nella lotta alla pandemia”. Tutte queste nomine dovranno essere confermate dal Senato.

Mario Bonito