Usa 2020, Pete Buttigieg prossimo segretario ai Trasporti. Jennifer Granholm all’Energia

Pete Buttigieg, 38 anni, sorprese tutti nella fase iniziale delle primarie del Partito democratico. Poi, poco prima del Super Tuesday del 3 marzo, una tappa fondamentale nelle primarie, decise di ritirarsi per appoggiare la candidatura Joe Biden. Il presidente eletto restituisce il “favore” e nomina Buttigieg, giovane esponente democratico che farà parlare di sé nei prossimi anni, segretario ai Trasporti. Ex veterano di guerra Afghanistan ed ex sindaco di South Bend, in Indiana, Buttigieg sarà il primo ministro apertamente gay della storia americana e il primo membro del team di governo targato Biden/Harris che non proviene dall’amministrazione di Obama.

Jennifer Granholm segretaria all’Energia

Altra sorpresa all’Energia: Jennifer Granholm, 61 anni, guiderà il dipartimento. “Pragmatica” governatrice del Michigan dal 2003 al 2011, è una convinta sostenitrice delle energie rinnovabili. Entrambe le nomine, come tutta la squadra di governo, dovranno essere approvate dal Senato.

Mario Bonito