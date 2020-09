Usa, Donald Trump è stato accusato di molestie sessuali da un’ex modella

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato accusato di molestie sessuali da Amy Dorris, 48 anni, ex modella. La vicenda, raccontata dalla stessa Dorris in un’intervista con il The Guardian, risale al settembre 1997. L’ex modella, all’epoca 24enne, ha rivelato che Trump, durante gli Us Open di 23 anni fa, l’ha avvicinata fuori dal bagno del suo box Vip e l’ha aggredita palpandola e tenendola stretta mentre lei cercava di spingerlo via.

“Mi ha infilato la lingua in bocca – ha raccontato Dorris – mentre cercavo di spingerlo via. In quel momento la sua presa si è fatta più stretta e le sue mani mi palpavano il sedere, i seni, la schiena. Tutto”.

Gli avvocati di Trump, che all’epoca aveva 51 anni ed era sposato con la sua seconda moglie, Mara Marples, hanno negato che il loro assistito possa aver molestato, abusato o possa essersi comportato in modo inappropriato con Dorris.

L’ex modella ha fornito, sempre al The Guardian, alcune prove a sostegno della sua tesi: sei foto che la ritraggono con il tycoon e il biglietto per gli Us Open del ’97, oltre a diversi testimoni (la madre, un terapista e gli amici) che confermano la sua accusa. Ha spiegato inoltre che si è decisa di farsi avanti dopo tanto tempo solo perché pensava che avrebbe potuto danneggiare la sua famiglia.

Mario Bonito