Usa-Francia, Biden twitta foto con Macron: “Accogliamo amici in città”

(Adnkronos) – “Accogliamo degli amici in città”. Così twitta Joe Biden a corredo della foto della cena che lui e Jill Biden hanno avuto con Emmanuel e Brigitte Macron al rinomato ristorante italiano di Georgetown “Fiola Mare”, La foto mostra le due coppie sorridenti intorno al tavolo del ristorante famoso per i suoi ricercati piatti di pesce e la sua vista sul fiume.

A cena finita, le prime ad uscire sono state le first lady’, chiacchierando come due vecchie amiche. Poi i presidenti, con Macron che è apparso parlare in modo animato. I due non hanno risposto alle domande dei giornalisti che li aspettavano all’uscita ed hanno chiesto se avessero “risolto le differenze sui sussidi”.

Poco prima di incontrarsi a cena con Biden e signora, il presidente francese, parlando durante una colazione a Capitol Hiil, ha contestato i sussidi alle imprese americane previsti dalla legge anti inflazione voluta da Joe Biden. “Sono super aggressivi nei confronti delle nostre imprese”, favorendo i prodotti made in Usa, ha denunciato Macron.